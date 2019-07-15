Во время празднования Дня города в Липецке перекроют часть дорог

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-15T15:51:02+03:00

В Липецке во время праздников перекроют часть магистралей Фото: Юлия КЛЮЕВА

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На этой неделе в Липецке перекроют часть магистралей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

Так, в среду, 17 июля, с 16.00 ограничат движение по улице Первомайской. Проезжую часть перекроют до окончания концерта на стадионе "Металлург", который стартует в 18.00.

В пятницу, 19 июля, для машин закроют проезжую часть вдоль площади Петра Великого со стороны Дворца Молодежи "Октябрь". Также ограничат движение по Плехановскому спуску, примерно с 12.00.

20 июля для машин перекроют дороги вокруг площади Петра Великого. Движение восстановят после окончания праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU