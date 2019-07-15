2019-07-15T16:45:31+03:00
Происшествия

После драки на дороге в Липецке водителя увезли в багажнике и насильно влили водку

Дорожный конфликт обернулся разбойным нападением
Лия МУРАДЬЯН
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Разбойники пытались снизить срокРазбойники пытались снизить срокФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецком областном суде рассмотрели апелляцию по преступлению, совершенному в лучших криминальных традициях 90-х – с избиением, похищением и даже «экскурсией» на кладбище.

Все произошло 27 марта 2017 года на пересечении Гагарина и Циолковского. Около 20.30 вечера что-то не поделили два автомобилиста. Все началось с того, что 57-летний водитель «Фольксваген Поло» разбил стекла на другой неизвестной машине и попытался сбежать. Но хозяин второй иномарки вычислил вредителя.

Позже к парковке, где стоял «Поло» приехали пятеро парней. Согласно материалам суда, от водителя иномарки потребовали заплатить за разбитое стекло. Услышав отказ, парни повалили мужчину на землю и избили ногами. После мужчину против воли затолкали в багажник и увезли к гаражам, где продолжили избивать.

В гараже водителю связали руки тросом, влили в рот пол-литра водки и повезли на Новокосыревское кладбище. Там у человека забрали ключи от машины и пытались заставить подписать договор о купле-продаже автомобиля стоимостью 630 000 рублей. Мужчину держали на кладбище около 16 часов, в итоге его заставили подписать договор, по которому в ГИБДД оформили машину на другого человека. Вернувшись из автоинспекции, разбойники заставили мужчину выпить еще две пол-литровые бутылки водки и бросили на кладбище. Водитель с трудом добрался до дома, едва удерживаясь на ногах.

В результате «продажи» авто у водителя оказали переломаны ребра, кости и нос, черепно-мозговая травма и многочисленные синяки по всему телу. Повреждения квалифицировали, как средний вред здоровью.

Районный суд вынес приговор еще в декабре прошлого года. Но четверо участников нападения пытались его обжаловать. Как сообщили в пресс-службе областного суда, жалобы подсудимых остались без удовлетворения. Четверо участников разбойного нападения получили от 7.2 до 8.8 лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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