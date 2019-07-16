2019-07-16T09:19:18+03:00
Происшествия

Подросток угнал чужой мопед в Липецке

Несовершеннолетнего задержали правоохранители
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемогоСотрудники уголовного розыска задержали подозреваемогоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 15 июля, в отдел полиции Липецка пришла женщина. Она рассказала, что в этот день неизвестный проник в ее квартиру по улице Осипенко и украл сотовый телефон. По данным пресс-службы регионального УМВД России, подозреваемый уже задержан. Им оказался неработающий ранее судимый 39-летний липчанин.

В тот же день к правоохранителям обратилась еще одна женщина. В своем заявлении она указала, что кто-то угнал мопед от строения по улице Гагарина. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого угонщика - несовершеннолетнего жителя города Грязи.

Кроме того, за прошедшие сутки раскрыто 8 ранее совершенных преступлений. Так, 12 июля в магазине по проспекту Победы у предпринимателя украли барсетку. Мужчина обратился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что на чужое покусился ранее судимый 40-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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