В уголовное дело, где муж убил жену, ее 7-летнего сына и изрезал 4-летнюю дочь, вмешалась прокуратура

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-16T09:57:54+03:00

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Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства семьи в Ельце, прокуратура Липецкой области взяла на особый контроль. Речь идет о зверском преступлении, совершенном в воскресенье, 14 июля, в поселке ТЭЦ.

Напомним, в тот день 31-летний мужчина зарезал свою 29-летнюю сожительницу, ее 7-летнего сына, а также попытался убить 4-летнюю дочку. Но не смог и покончил с собой. Израненная малышка около суток находилась в квартире среди мертвых тел. Она - единственная выжившая. Страшная картина предстала перед глазами родственников только в понедельник вечером. Они забеспокоились, что женщина долго не отвечает на звонки и приехали к ней.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, будут приняты меры, чтобы как можно скорее выяснить все обстоятельства трагедии и приять законное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU