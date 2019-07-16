В Липецке перекроют часть улицы Ильича на ЛТЗ

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-16T10:29:14+03:00

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В Липецке перекроют часть улицы Ильича. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, улицу ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Второй этап стартует в пятницу, 19 июля. В этот день в 8 часов утра перекроют участок автодороги от улицы 3-е Сентября до улицы Волгоградской. Движение по дороге возобновится после завершения всех необходимых работ. На улице заменят основание дорожного полотна, обустроят тротуар, сделают заездные карманы.

Во время ремонта изменится маршрут общественного транспорта. Автобусы и автомобили проследут по улицам 3 Сентября, Воронежская, Волгоградская, Зеленая, переулок Ильича.

ИСТОЧНИК KP.RU