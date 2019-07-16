2019-07-16T10:29:14+03:00
Общество

В Липецке перекроют часть улицы Ильича на ЛТЗ

Движение возобновят после окончания ремонтных работ
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке перекроют улицу ИльичаВ Липецке перекроют улицу ИльичаФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В Липецке перекроют часть улицы Ильича. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, улицу ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Второй этап стартует в пятницу, 19 июля. В этот день в 8 часов утра перекроют участок автодороги от улицы 3-е Сентября до улицы Волгоградской. Движение по дороге возобновится после завершения всех необходимых работ. На улице заменят основание дорожного полотна, обустроят тротуар, сделают заездные карманы.

Во время ремонта изменится маршрут общественного транспорта. Автобусы и автомобили проследут по улицам 3 Сентября, Воронежская, Волгоградская, Зеленая, переулок Ильича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком в кювет вылетел "Мерседес": водитель погиб
Страшное ДТП под Липецком: "Шакман" въехал в "Киа" и вылетел на встречку
В уголовное дело, где муж убил жену, ее 7-летнего сына и изрезал 4-летнюю дочь, вмешалась прокуратура
Подросток угнал чужой мопед в Липецке
В Липецке на неделю поставили контейнер по приему старых батареек
В Липецке будут судить пенсионера, который застрелил двоих рыбаков
После драки на дороге в Липецке водителя увезли в багажнике и насильно влили водку
Во время празднования Дня города в Липецке перекроют часть дорог
В коттеджных поселках Липецкой области появился скоростной мобильный интернет
Под Липецком ДТП с грузовиками и легковушкой загорелась бетономешалка
В Липецке состоится выездное совещание по реализации проектов Фонда соцстраха РФ
Бизнесмены просят создать в Липецке информационный портал о предпринимательстве
Браконьерам, поставимшим сети в Дону под Липецком, грозит статья
В Липецке дважды за неделю запретят продавать алкоголь