Под Липецком возле Борино перевернулась Газель с фруктами

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-16T12:15:08+03:00

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В этот вторник, 16 июля, под Липецком произошла авария. На трассе в районе Борино перевернулась Газель. Что стало причиной ДТП, выясняют автоинспекторы. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора.

Так, Газель лежит на боку, перегородив одну сторону проезжей части. В машине перевозили фрукты. Теперь они рассыпаны по дороге. В районе аварии образовалась небольшая пробка. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, липчане продолжают нарушать правила дорожного движения. Так, за прошедшие сутки водители 1 361 раз превысили допустимую скорость. 4 человека сели за руль в нетрезвом состоянии. Не обошлось без жертв. Так, в столкновении "Шакмана", КамАЗа и "Киа" погиб водитель КамАЗа. Авария произошла в районе села Ситовка. Еще одна трагедия случилась в ДОбровском районе. Там "Мерседес" вылетел в кювет и перевернулся. Погиб мужчина.

В Липецке перевернулась Газель с фруктами.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU