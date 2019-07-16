2019-07-16T13:09:15+03:00
Общество

Из-за празднования Дня города в Липецке будут три дня перекрывать улицы

Автомобилистов просят заранее убрать машины
Лия МУРАДЬЯН
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На участках будет дежурить ГИБДДНа участках будет дежурить ГИБДДФото: Лия МУРАДЬЯН
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С середины недели, 17 июля, в Липецке начнутся гулянья по случаю Дня города. Праздничные мероприятия, фестивали и другие события будут проходить в разных районах Липецка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, улицы начнут перекрывать со среды.

17 июля закроют для проезда часть улицы Первомайской. Отрезок от улицы Барашева до Коммунальной площади будет закрыт с 16 до 21.00.

В пятницу, 19 июля, в 8 утра закроют дорогу на улице Адмирала Макарова. Проезд будет закрыт на участке от улицы Зои Космодемьянской до улицы Невского на неопределенное время.

В тот же день, 19 июля, с 17.00 перекроют улицу Плеханова – от одноименной площади до Театральной. Саму Театральную тоже закроют.

20 июля с 10.00 до 13.00 закроют проезд вдоль набережной реки Воронеж от улицы 50 лет НЛМК до Неделина.

В тот же день с 16.00 на неопределенное время перекроют улицы Карла Маркса, Первомайскую вниз от улицы Фрунзе, улицу Литаврина и одноименный переулок.

На перекрытых дорогах будут дежурить автоинспекторы, автомобилистов просят убрать машины заранее. В мэрии уточнили, что ограничение не распространяется на машины экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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