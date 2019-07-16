Липчанин получил условный срок за поджег «Тойоты» за 1.5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-16T13:57:03+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор поджигателю, который сжег дорогую иномарку. Все произошло 20 декабря 2017 года в Задонском районе, где сгорела «Тойота Рав 4», стоимостью почти 1.5 миллиона рублей. Иномарку поджег 58-летний житель поселка Лукошкинский.

Согласно материалам дела, мужчину раздражала подруга бывшей жены, которая часто возила экс-супругу на служебной иномарке в Елец. Липчанин считал, что именно подруга на дорогой машине виновата в том, что его семейная жизнь не клеилась. Он сам признался, что грозился сжечь машину.

И вот перед Новым годом обиженный мужчина решился отомстить. Он сложил в картонную коробку куски халата, полил их горючей жидкостью и бросил туда же флакон с остатками смеси. Далее мститель поставил коробку на капот «Тойоты», которая стояла у административного здания, поджег и сбежал. Вместе с машиной сгорело и имущество фирмы стоимостью 62 000 рублей, которое было в салоне.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия подсудимый неоднократно менял свои показания, но его вину все же доказали. В итоге его признали виновным по части 2 статьи 167 УК – умышленное уничтожение чужого имущества. Поджигателя приговорили к 1 году 8 месяцам условно с испытательным сроком - 2 года. Также с него взыскали материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU