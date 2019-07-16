В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-16T17:31:13+03:00

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В среду, 17 июля, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Совхозная; проезд Цветочный; Советская, 26; 26в; Горького, 22; Толстого, 28; частный сектор - улицы Ударников; Юношеская; Монтажников; Геологическая; магазин по Юношеской, 13; Шоссейная; Бородинская; Карбышева; Брусничная; Брюллова; садоводческое товарищество «Сокол-2»; Студеновская, 17.

Также с 9 утра до 4 часов вечера света не будет в садоводческих товариществах «Горняк»; «Горняк-1» и «Спутник».

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по следующим адресам: проспект Мира, 3; 3б; 4; 4а; 6; 8; 10; улица Левобережная, 1; 1а; 1б; 3; 5; 7; 36/1; 36; 28; ст. 2; С. Разина, 1; площадь Мира, 1д; 5; 6; 6а; З. Космодемьянской, 2.

Подвоз воды по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU