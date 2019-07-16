2019-07-16T17:26:40+03:00
Общество

Лучшие сельскохозяйственные кооперативы работают в Липецкой области

СК «Торнадо» и «Липецкий ЭКО продукт» награждены золотыми медалями
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На международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь», которая состоялась в Санкт-Петербурге, сразу двум липецким кооперативам вручили золотые медали.

Высших наград в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» были удостоены сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Торнадо» и снабженческо-сбытовой обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «Липецкий ЭКО продукт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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