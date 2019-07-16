2019-07-16T18:43:24+03:00
Происшествия

На трассе М-4 под Липецком «Матиз» намотало на столб

В аварии в Хлевенском районе пострадали 3 человека [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с "Матизом" на трассе ДонДТП с "Матизом" на трассе ДонФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Серьезная авария произошла в этот вторник, 16 июля, на трассе М-4 «Дон» в Хлевенском районе Липецкой области. Там, на 446 километре дороги предположительно, не справился с управлением водитель автомобиля «Дэу Матиз». Малолитражку вынесло с дороги и она на полном ходу влетела в столб.

ДТП с "Матизом" на трассе Дон Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ДТП с "Матизом" на трассе ДонФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Все произошло на подъезде к автозаправке, машину практически намотало на фонарный столб. На место происшествия прибыли спасатели, «Скорая» и автоинспекторы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в аварии пострадали три человека.

Спасателям пришлось разрезать искореженный автомобиль, чтобы достать пострадавших. После чего людей с различными травмами передали медикам и увезли в больницу. Что именно стало причиной аварии, разбирались сотрудники ГИБДД. МЧС напоминает, единый телефон вызова экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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