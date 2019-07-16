В Липецке в ДТП едва не взорвалась автоцистерна

СЕГОДНЯ 20:20 2019-07-16T20:20:43+03:00

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В Липецке едва не сгорел еще один грузовик. Опасная авария произошла этим вечером, 16 июля, на трассе Орел – Тамбов в районе поста ГИБДД. Там на перекрестке столкнулись автоцистерна и «Лада Гранта». По словам очевидцев, «Гранта» вылетела со второстепенной дороги, не пропустив грузовик на трассе. При этом легковушка угодила точно в топливный бак автоцистерны.

ДТП под Липецком, разлилось топливо из бака автоцистерны.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате столкновения бак повредился и топливо вылилось на дорогу. В любой момент пробитый бак мог взорваться, а разлитая по проезжей части солярка – загореться.

Еще большую опасность ситуации добавлял тот факт, что все произошло возле автозаправки. Благо на место оперативно приехали сотрудники 7 пожарно-спасательной части. Они предотвратили детонацию и смыли солярку с дороги.

Напомним, что в понедельник в Липецкой области в ДТП сгорели грузовик и бетономешалка, погиб водитель «КамАЗа».

ИСТОЧНИК KP.RU