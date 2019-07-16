В Липецке в ДТП едва не взорвалась автоцистерна
В Липецке едва не сгорел еще один грузовик. Опасная авария произошла этим вечером, 16 июля, на трассе Орел – Тамбов в районе поста ГИБДД. Там на перекрестке столкнулись автоцистерна и «Лада Гранта». По словам очевидцев, «Гранта» вылетела со второстепенной дороги, не пропустив грузовик на трассе. При этом легковушка угодила точно в топливный бак автоцистерны.
ДТП под Липецком, разлилось топливо из бака автоцистерны.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате столкновения бак повредился и топливо вылилось на дорогу. В любой момент пробитый бак мог взорваться, а разлитая по проезжей части солярка – загореться.
Еще большую опасность ситуации добавлял тот факт, что все произошло возле автозаправки. Благо на место оперативно приехали сотрудники 7 пожарно-спасательной части. Они предотвратили детонацию и смыли солярку с дороги.
Напомним, что в понедельник в Липецкой области в ДТП сгорели грузовик и бетономешалка, погиб водитель «КамАЗа».
ИСТОЧНИК KP.RU