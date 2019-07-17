В Липецке задержали банду, которая по ночам воровала канализационные люки

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-17T08:51:39+03:00

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В феврале этого года с улиц Липецка начали пропадать металлические канализационные люки, которые принадлежали коммунальной организации. Железные крышки пропадали по ночам в течение 4 месяцев, до мая, пока сотрудники полиции не вычислили воришек.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, группа, состоящая из двух мужчин, похищала крышки люков в Правобережном и Советском районе Липецка. Всего они успели украсть люки на 53 000 рублей.

По факту возбудили уголовное дело по по двум статьям УК, кража и групповая кража. Всего сотрудники полиции насчитали 4 эпизода кражи. Организатор сейчас находится в следственном изоляторе. Не исключено, что воры могут быть причастны к другим похожим преступлениям – это сейчас проверяют.

ИСТОЧНИК KP.RU