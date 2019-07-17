В Липецкой области задержали за кражи трех подростков, один из Тулы

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-17T09:10:29+03:00

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В Липецкой за один день, 16 июля, задержали за кражи трех подростков. Сначала в полицию пришла 55-летняя женщина и рассказала, что кто-то сорвал замок из ее дома на улице Садовой в деревне Вишневая и разбил окно в сарае, и выкрал бытовой инвентарь.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, По подозрению в краже задержали двоих несовершеннолетних, один из них из Становлянского района, второй – из Тульской области. Известно, что оба нигде не учатся и не работают. Кражу расследуют становлянские полицейские.

В самом Липецке обворовали машину 39-летнего рыбака у дома по улице Волгоградской. Из ВАЗ-2199 вытащили два спиннинга, рыболовные снасти, две банковские карты, фотоаппарат, магнитолу и радар. Воришкой оказался несовершеннолетний парень из Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU