В Липецкой области задержали за кражи трех подростков, один из Тулы
В Липецкой за один день, 16 июля, задержали за кражи трех подростков. Сначала в полицию пришла 55-летняя женщина и рассказала, что кто-то сорвал замок из ее дома на улице Садовой в деревне Вишневая и разбил окно в сарае, и выкрал бытовой инвентарь.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, По подозрению в краже задержали двоих несовершеннолетних, один из них из Становлянского района, второй – из Тульской области. Известно, что оба нигде не учатся и не работают. Кражу расследуют становлянские полицейские.
В самом Липецке обворовали машину 39-летнего рыбака у дома по улице Волгоградской. Из ВАЗ-2199 вытащили два спиннинга, рыболовные снасти, две банковские карты, фотоаппарат, магнитолу и радар. Воришкой оказался несовершеннолетний парень из Липецка.
ИСТОЧНИК KP.RU