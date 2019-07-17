В Липецке водитель сбил детей на велосипеде и сбежал

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-17T11:16:36+03:00

За сутки на дорогах региона в 5 ДТП пострадали 9 человек и один погиб

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В Липецке поймали водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла во вторник, 16 июля, во дворе дома на улице Папина. Около 15.00 неизвестный водитель сбил двоих детей на велосипеде. Мальчишки 10 и 9 лет упали на дорогу. Водитель даже не остановился и не попытался помочь, он бросил травмированных детей и уехал. Школьникам вызвали «скорую» и оказали нужную помощь.

А негодяя в тот же день вычислили сотрудники автоинспекторы. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, им оказался 47-летний водитель «Кии». Теперь ему грозит лишение прав или 15 суток в изоляторе.

Также стали известны подробности страшной аварии с «Матизом», который намотало на столб на платном участке трассы «М-4». Напомним, авария произошла в Хлевенском районе, спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать троих пострадавших. По уточненным данным, за рулем «Дэу» был 37-летний мужчина, который не справился с управлением. Водитель погиб на месте, двоих его пассажиров увезли в больницу.

Похожая авария произошла в Лев-Толстовском районе в 4 часа утра. Там на подъезде к трассе Липецк – Данков не удержала машину на дороге 27-летняя девушка за рулем ВАЗ-2109. «Девятка» вылетела в кювет и перевернулась. В этой аварии пострадала сама девушка и ее 17-летний пассажир.

Всего за сутки на дорогах области в пяти авариях травмы получили 9 человек и один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU