Липецкий дальнобойщик погиб в страшной аварии с грузовиками под Рязанью

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-17T12:05:36+03:00

В ДТП под Рязанью погиб липчанин Фото: Областной УГИБДД

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Водитель грузовика из Липецка погиб в жуткой аварии с фурами в Рязанской области. ДТП случилось во вторник, 16 июля, в 9.17 утра на 216 километре трасс Р22 в Скопинском районе.

В ДТП под Рязанью погиб липчанинФото: Областной УГИБДД

Как сообщает пресс-служба рязанского ГИБДД, аварию спровоцировал 50-летний житель Воронежской области, который ехал на неисправном «КамАЗе» с прицепом.

В ДТП под Рязанью погиб липчанинФото: Областной УГИБДД

Прицеп оторвался и вылетел на встречную полосу, где разбил еще три грузовика – «Вольво» с полуприцепом, «Газель Некст» и «Даф» тоже с полуприцепом.

В ДТП под Рязанью погиб липчанинФото: Областной УГИБДД

За рулем «Вольво» был 51-летний липчанин, вторым грузовиком управлял 30-летний водитель из Татарстана, а «Даф» вел 36-летний дальнобойщик из Руспублики Беларусь.

В ДТП под Рязанью погиб липчанинФото: Областной УГИБДД

В этой аварии погиб липецкий дальнобойщик, чей грузовики первым принял удар прицепа. Липчанин скончался на месте ДТП. По факту проходит проверка.

В ДТП под Рязанью погиб липчанинФото: Областной УГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU