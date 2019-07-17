В Липецке пропал пенсионер, который нуждается в помощи

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-17T13:13:19+03:00

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В Липецке пропал пожилой мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Как сообщили волонтеры поиска пропавших детей, 76-летний Пастухов Александр Федорович ушел из дома в районе улицы Московской еще в понедельник, 15 июля. С тех пож пожилого человека больше никто не видел.

Приметы Пастухова: короткая стрижка, худощавого телосложения, рост около 170 см.

Был одет: зеленые камуфляжные брюки, темно-зеленая рубашка с коротким рукавом, темная бейсболка, черные кроссовки и очки в металлической оправе.

Волонтеры предупреждают, что у пропавшего пенсионера невнятная речь. Мужчина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

Просьба ко всем, кто замечал дедушку на улице после исчезновения, знает, где он может находиться или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-8-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU