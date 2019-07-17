Липчане чаще всего травятся грибами-двойниками

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-17T15:14:58+03:00

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Липчане травятся грибами каждый год, порой такие случаи заканчиваются трагически. По данным областного центра гигиены и эпидемиологии, за три года в больницу с отравлением грибами попали 176 человек, из них 15 детей. В пяти случаях люди погибли. Напомним, один из тяжелых случаев был осенью 2016 года, тогда отравилась бледной поганкой семья из пяти человек.

С начала этого года в области уже было 4 случая отравления грибами. Основная причина в том, что люди не могут отличать ядовитые грибы от обычных. Также часто травятся и съедобными грибами, которые тоже могут выделять токсины если их неправильно приготовить или долго держать.

Именно в Липецкой области чаще всего травятся грибами-двойниками, это сыроежки, ложные опята, толкачики и рядовки. Очень часто отравившийся человек сам не знает, какие именно грибы он ел.

Врачи просят липчан не собирать и не есть неизвестные грибы, не собирать их вдоль дорог, долго не хранить, не пробовать во время сбора и не готовить испорченные грибы. В случае отравления, признаки проявляются спустя 1-2 часа после еды. Могут и через 30 минут после еды или даже через несколько дней – зависит от вида гриба, массы тела и количество съеденного.

Тяжелее всего отравление переносят пожилые люди и дети. Детям до 14 лет вообще не рекомендуется есть любые грибы, поскольку в организме нет нужного фермента для их переваривания.

ИСТОЧНИК KP.RU