Липецким пчеловодам выплатят компенсацию за нанесенный ущерб

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-17T15:56:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Врио главы региона Игорь Артамонов принял решение возместить ущерб, причинённый липецким пчеловодам сельхозпредприятиями и фермерами, в размере от 3150 до 3500 рублей за каждую погибшую пчелосемью.

Средства на компенсационные выплаты выделят из резервного фонда врио главы администрации Липецкой области. Деньги получат все пострадавшие пасечники, в том числе и те, чьи пасеки официально не зарегистрированы. Также помощь владельцам пасек окажут сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химическим средствами. Такое решение ими было принято единогласно.

«С сегодняшнего дня контролировать состояние дел в пчеловодстве и взаимоотношения пасечников с агропредприятиями будут заместители руководителей региональных муниципалитетов, курирующих сельское хозяйство. Их задача - не допустить повторной гибели пчёл и сделать максимум возможного для скорейшего возрождения пасек», - прокомментировал врио главы региона Игорь Артамонов.

Всего в липецких пчеловодческих хозяйствах области содержалось 27738 пчелосемей, из них с начала июня погибло около 1690 пчелосемей у 87 пчеловодов. Основной мор случился в Добринском, Лебедянском, Добровском, Воловском и Становлянском районах. Причина - обработка полей, расположенных рядом с пасеками, ядохимикатами без предупреждения пчеловодов об их применении.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU