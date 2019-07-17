2019-07-17T16:50:15+03:00
Общество

Часть Липецка на весь день останется без питьевой воды

Воды не будет с 10 до 20.00
Лия МУРАДЬЯН
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В четверг, 18 июля, в Липецке ожидается очередное отключение питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтом на сетях. Воды не будет с 10 до 20.00 на улице Московской со 117 по 153 дом, а также дома №7 и 10 по проезду Кувшинова.

Кроме этот, в тот же промежуток времени воды не будет в нескольких дома по бульвару Есенина и улице Катукова.

А с 14 до 20.00 отключат воду на улице Ленина, с 11 по 49 дом и на улице Гагарина, с 1 по 9.

Воду на отключенные адреса будут подвозить по заявкам жителей. Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства. Узнать более подробно об отключении или оставить заявку на подвоз воды, можно по телефонам: стационарный – 075, городской и мобильный – 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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