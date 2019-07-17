2019-07-17T19:16:21+03:00
Общество

В четверг в Липецке прохладно, возможны грозы

При непогоде порывы ветра могут достигать 15 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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Об июле месяце напоминают только подсолнухиОб июле месяце напоминают только подсолнухиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 18 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие дожди. Ночью в регионе до 15 градусов тепла.

Днем столбик термометра поднимется до +24 градусов. В светлое время возможны грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Во время непогоды возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 740 мм рт.ст.

В пятницу, 19 июля, в Липецке будет сухо. Синоптики дождей не обещают. Но и теплее, увы, не станет. Ночью до 14 градусов выше ноля. Днем в областном центре до +24. Ветер юго-западный 9-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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