2019-07-18T09:28:56+03:00
Общество

Как будут ходить автобусы в Липецке в День города

Часть улиц закроют из-за праздничных мероприятий
Лия МУРАДЬЯН
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Автобусы поедут по временным схемамАвтобусы поедут по временным схемамФото: Лия МУРАДЬЯН
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По случаю празднования Дня города в Липецке перекроют часть улиц, что повлияет на маршруты городских автобусов. О временных схемах движения сообщили в городском департаменте транспорта.

На время празднования, с 17 июля, снизили количество муниципальных автобусов на маршрутах, поэтому ждать придется дольше. Трансопрт послали обслуживать праздничные мероприятия.

19 июля улицы перекроют с 16.00.

Автобусы № 2 и № 12 с ж\д вокзала поедут через Советскую – площадь Революции – Петровский проезд – улицу Ленина – Студеновскую.

№ 22, 306, 322, 325 прямо: Космонавтов – Гагарина – Зегеля – Плеханова – Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции – Советская – Фрунзе – Октябрьская. Обратно: Неделина – Фрунзе – Советская – Революции – Петровский проезд – Зегеля – площадь Плеханова – Зегеля – площадь Авиаторов – Космонавтов.

№ 33 – Петровский мост – Карла Маркса – площадь Петра Великого – Петровский проезд – улица Ленина – Студеновская.

№ 36 – Советская – Революции – Петровский проезд – Зегеля – площадь Плеханова – Зегеля.

№ 9 прямо: Гагарина – улица Плеханова – Зегеля – Петровский проезд – Революции – Советская – Фрунзе – Неделина – 50 лет НЛМК. Обратно: 50 лет НЛМК – Неделина – Фрунзе – Советская – Революции – Петровский проезд – Зегеля – Плеханова – Гагарина.

№ 302, 315, 352 – Революции – Петровский проезд – Ленина – Студеновская.

№ 359 Космонавтов – Гагарина – Зегеля – Плеханова – Зегеля – Петровский проезд – Революции – Советская – Фрунзе – Октябрьская – Неделина. И по тем же улицам в обратном направлении.

20 июля дороги начнут перекрывать с 14.00.

№№ 22, 306, 322 площадь Мира – Неделина – Фрунзе.

№ 27, 30, 308к, 330 прямо: проспект Победы – Неделина – Фрунзе – Октябрьская. Обратно: площадь Мира – Неделина – площадь Победы – проспект Победы.

№359 – Фрунзе – Октябрьская – Карла Маркса – Неделина – Фрунзе.

№ 28 прямо поедет как обычно, обратно – площадь Мира – Неделина – 50 лет НЛМК.

После праздника все автобусы вернутся к привычным схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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