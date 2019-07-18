В Липецке парня ограбили на остановке

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-18T10:05:10+03:00

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Наглый уличный грабеж раскрыли в Липецке сотрудники полиции. 16 июля заявление написал 20-летний парень, которого ограбили накануне вечером. Липчанин рассказал, что ждал транспорт на остановке «Мост», внезапно к нему подошел незнакомый прохожий, насильно отнял смартфон и сбежал.

Уличного грабителя вычислили сотрудники уголовного розыска и местный участковый. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 19-летний житель города. Известно, что у молодого человека уже есть судимость за кражу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 – грабеж. Парню грозит до 7 лет тюрьмы. Он время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU