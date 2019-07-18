Граффити «Соколов России» украшает высотку в центре Липецка

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-18T12:07:17+03:00

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Новый арт-объект появился на одной из центральных улиц Липецка. Теперь изображение истребителей пилотажной группы «Соколы России» украшает фасад многоэтажного дома на площади Победы. На рисунке - красивый закат. На землю уже опустился сумрак. А в небе летят самолеты. На их корпус падают лучи заходящего солнца.

Такой подарок в виде граффити преподнесли липчанам ко Дню города. Кстати, на его создание ушло меньше двух недель. Автор изображения – известный художник-граффист Тимур Молотов.

Напомним, что это не первое изображение, прославляющее липецких летчиков в областном центре. Так, плакат с самолетом и словами «Липецк гордится своими летчиками» висит на одном из домов по улице 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU