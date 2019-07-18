СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-18T13:06:02+03:00

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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов запустил в своем инстаграме конкурс. Победители ждет захватывающий приз – полет на воздушном шаре.

Итак, врио на своей странице опубликовал пост с 5 фотографиями. Участникам следует отгадать, что за места изображены на снимках. Затем следует на фоне этих мест записать видео – поздравить Липецк и его жителей с Днем города. Ролик нужно разместить на своей странице в инстаграм в отдельном посте. А в подписи указать угаданные по фото места, не нарушая последовательности. Также на видео нужно отметить профиль @lipetsk316. И не забудьте, что аккаунт должен быть открыт.

igor_artamonov48 Игорь Артамонов запустил конкурс: победители смогут полетать на воздушном шаре

Первые 10 человек, кто выполнит все условия конкурса, смогут полетать над Липецком на воздушном шаре в субботу, 20 июля. А также взять с собой еще одного человека. Внимание, участники должны быть старше 10 лет.

Конкурс завершится в пятницу, 19 июля, в 12.00. В тот же день озвучат итоги. Напомним, что в День города в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров. Над областным центром поднимутся 10 аэростатов и исполнят трюки с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU