Предупреждение от МЧС: в ближайшие часы на Липецк обрушится гроза
Над Липецком вновь сгущаются тучи. Спасатели предупреждают, в этот четверг, 18 июля, в городе и области ожидается гроза. Непогоду ждут в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня.
Напомним, что во время грозы следует отключить все электроприборы в доме. Не рекомендуется пользоваться как стационарным, так и сотовым телефоном, стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. Окна лучше закрыть, так как сквозняком может притянуть шаровую молнию.
Тем, кто оказался рядом с водоемом, спасатели рекомендуют отойти подальше от берега. Оказавшись в чистом поле, нужно как можно скорее добраться до ближайшего леса или деревни. Но не бегом, если началась гроза. Ни в коем случае нельзя становиться под одинокими деревьями.
В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Работает круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU