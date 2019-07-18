2019-07-18T13:28:50+03:00
Общество

Предупреждение от МЧС: в ближайшие часы на Липецк обрушится гроза

Спасатели напоминают о правилах поведения во время непогоды
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают о грозеСпасатели предупреждают о грозеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Над Липецком вновь сгущаются тучи. Спасатели предупреждают, в этот четверг, 18 июля, в городе и области ожидается гроза. Непогоду ждут в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня.

Напомним, что во время грозы следует отключить все электроприборы в доме. Не рекомендуется пользоваться как стационарным, так и сотовым телефоном, стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. Окна лучше закрыть, так как сквозняком может притянуть шаровую молнию.

Тем, кто оказался рядом с водоемом, спасатели рекомендуют отойти подальше от берега. Оказавшись в чистом поле, нужно как можно скорее добраться до ближайшего леса или деревни. Но не бегом, если началась гроза. Ни в коем случае нельзя становиться под одинокими деревьями.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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