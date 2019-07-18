СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-18T14:59:36+03:00

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В этот четверг, 18 июля, в Липецке проходит репетиция пилотажной группы авиацентра «Соколы России». Липчане могут понаблюдать за фигурами высшего пилотажа даже из окон своих квартир. Репетиция проходит над Набережной, но самолеты хорошо видно и из других районов города. Кстати, в этот день спасатели предупреждали липчан о грозе. Из-за этого репетицию хотели отменить. Однако, у погоды свои планы на этот день. И пока дождь не стал препятствием к мероприятию.

В Липецке проходит репетиция авиашоу Соколы России .

В Липецке проходит репетиция авиашоу «Соколы России»Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в День города, 20 июля, в Липецке состоится авиашоу «Соколов России». Выступление будет длиться 23 минуты. После на Набережной липчане увидят выступления группы парашютистов из 10 человек. Среди них будут и сербские спортсмены.

Репетиция пилотажной группы Соколы России .

В Липецке проходит репетиция авиашоу «Соколы России»Фото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU