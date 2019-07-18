В Липецке изменится маршрут 4 автобусов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-18T15:22:19+03:00

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В эту пятницу, 19 июля, в Липецке перекроют часть улицы Ильича. Там отремонтируют участок дороги от улицы 3-е Сентября до улицы Волгоградской. В связи с чем изменится маршрут общественного транспорта.

Так, по другой схеме пойдут автобусы №19, №33, №323А и №379. Новый маршрут для них в прямом направлении: «..- улица Краснозаводская – Ленинградская – Коммунистическая – Волгоградская – Ильича – далее..». В обратном направлении автобусы проследуют по маршруту: «.. – улица Ильича – Волгоградская – Студенческая – 3 Сентября – Краснозаводская – далее».

Напомним, улицу отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там планируют заменить дорожное полотно, обустроить тротуар, сделать заездные карманы для транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU