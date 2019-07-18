В пятницу без света останутся 6 улиц Липецка и садоводческие товарищества

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-18T18:30:09+03:00

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В пятницу, 19 июля, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. По данным пресс-службы АО «ЛГЭК», с 9 до 11 часов утра без электричества останутся жители улиц Плеханова, 49, 51а, 59; Угловая, 26а. С 9 утра до 4 часов вечера свет отключат по адресам: улица Верхняя; им. Кирова; Пригородная; 1-я Крымская. С 9 утра до 5 часов вечера – на улицах Северный Рудник, 2, 12, 1, 4, 7, 9, 8, 11, 14, 16, 18, а также в садоводческих товариществах «Горняк», «Горняк-1», СНТ «Спутник».

Также отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Филипченко, 2 , 4/1, 4/2, 4/3, 4/4; Космонавтов, 43; Юных Натуралистов, 11/1, 11, 9.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться в диспетчерскую по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU