В Липецке у пенсионера украли гараж

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-19T09:15:08+03:00

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Необычная кража произошла на улице 30 лет ВЛКСМ в Липецке. В минувший четверг, 18 июля, в полицию обратился 68-летний мужчина, который рассказал, что у него пропал железный гараж, который стоял возле дома.

Отсутствие гаража пенсионер не замечал довольно долго. Мужчина только знал, гараж исчез где-то в промежутке с марта по июль. Несмотря на этого, полиции удалось вычислить ушлого воришку в день обращения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался 53-летний судимый житель областного центра. Сейчас он объясняет в отделе полиции №6, как ему удалось незаметно унести целый гараж.

Кроме этого в тот же день Липецкой области поймали угонщика. ВАЗ-2107 пропал у 37-летнего владельца от дома по улице Советской в поселке Агроном Лебедянского района. Угонщика нашли сотрудники уголовного розыска и автоинспекторы. Им оказался 26-летний рабочий некоего ООО. Известно, что у парня есть судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU