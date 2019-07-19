В Липецке появятся еще 50 новых автобусов

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-19T09:26:05+03:00

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Еще один подарок для липчан ко Дню города – в эту пятницу, 19 июля, в Липецк приедут 50 новых автобусов, которые поступят на баланс Липецкпассажиртранса. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, это в рамках региональной программы обновления городского пассажирского транспорта. Новые автобус обошлись в 395 млн. рублей. Каждый из них соответствует экологическому стандарту Евро-5.

Отметим, что всего в этом году на покупку новых автобусов потратили 921 млн. рублей. На эти деньги закупили 197 единиц общественного транспорта. Новые автобусы теперь возят пассажиров не только по улицам областного центре, но также в Ельце, и других районах области. При этом весь региональный автопарк обновился всего на 16%.

ИСТОЧНИК KP.RU