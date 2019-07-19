Липчанин едва не утонул, пытаясь переплыть реку

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-19T09:36:27+03:00

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Трагедия едва не случилась в минувший четверг, 18 июля, в районе Набережной в Липецке. Там молодой человек пытался переплыть поперек реку Воронеж. Парень плыл в сторону пляжа НЛМК, но, как и его предшественники, явно не рассчитал силы и вскоре начал тонуть.

К счастью, тонущего человека вовремя заметила спасательная служба на водных объектах регионального УГПСС. Они оперативно подоспели на помощь. Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели благополучно вытащили мужчину из воды и доставили на берег.

Напомним, что за день до этого, 17 июля, в районе той же Набережной перевернулись на байдарке 4 человека. Им также повезло, что рядом оказались спасатели, которые вытащили всех из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU