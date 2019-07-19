Липецк получил 50 новых автобусов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-19T11:30:00+03:00

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Главный перевозчик областного центра - МУП «Липецкий пассажирский транспорт» получил 50 новых автобусов. В торжественной обстановке ключи от машин VOLGABUS 5270G2 вручили водителям на Соборной площади. В церемонии принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. По его инициативе в регионе началась программа обновления пассажирского транспорта, на закупку автобусов для областного центра было выделено 409,5 млн рублей (90 % - из областного бюджета, 10 % - из городского).

«Мы очень рады этому событию, рады обновлению парка. Каждый пятый автобус у нас теперь новый. Все автобусы соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5, работают на газомоторном топливе, оборудованы кондиционерами, пандусами для людей с ограниченными возможностями. Рассчитываем и на высокую культуру обслуживания пассажиров», - сказал Игорь Артамонов.

Врио главы региона отметил, что на этом программа обновления автобусного парка не закончится. До конца года ещё около 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов – 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метров и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метров.

«Также есть обращения липчан, что где-то не хватает маршрутов, куда-то общественный транспорт не доходит. Будем создавать единое управление транспортными потоками», - сообщил Игорь Артамонов.

Обновление автобусов проходит по всей области. Парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 единицу техники. Средний возраст автопарка - 12,8 лет. Больше половины - 740 автобусов - имеют сверхнормативный срок эксплуатации. В 2019 году приобретено 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов. Всего на закупку автобусов региональным и муниципальными бюджетами выделен 921 млн рублей. Это масштабнейшее обновление автобусного парка за последние 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU