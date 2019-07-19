В Липецке автобус налетел на бордюр и напугал пассажиров

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-19T12:37:36+03:00

Об этом рассказала в соцсетях липчанка

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Этим утром, 19 июля, в Липецке вынесло на бордюр автобус. Такой пост выложила липчанка в соцсетях. По словам женщины, происшествие случилось в 10.45 у остановки «23 микрорайон». Раздался страшный скрежет и транспорт вылетел на бордюр. Горожанка пишет, что 2 пассажира упали. К счастью, обошлось без травм.

- Я находилась внутри автобуса. Честно, было страшно, - делится впечатлениями свидетельница случившегося. – Но двери открылись и, вроде, отлегло.

В том, что произошло с транспортом, разберутся компетентные органы. Напомним, в эту пятницу стало известно, что в областной центр приедут 50 новых автобусов. Все они поступят на баланс Липецкпассажиртранса. Новые машины купили за 395 млн. рублей. Автобусы соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

ИСТОЧНИК KP.RU