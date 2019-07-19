ЛГЭК начал общаться с липчанами через Instagram

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-19T13:40:07+03:00

У ЛГЭКа появился инстаграм, куда можно пожаловаться и внести свои предложения Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Липчане теперь могут обратиться в АО «ЛГЭК» через Instagram. Компания завела аккаунт в социальной сети. Теперь жители Липецка могут пожаловаться туда на неисправность инженерных сетей, присылать свои предложения и вопросы, а также фотографии утечек и нарушенного благоустройства при производстве работ. Кроме того, интернет-пользователи смогут оценивать работу сотрудников организации, указывать свои координаты для обратной связи.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, через Instagram компания начнет налаживать оперативную связь с горожанами. А также информировать липчан о плановых отключениях воды и свет, авариях на сетях, работе сотрудников и др. Страничку ЛГЭКа можно найти по нику - LGEK_48.

ИСТОЧНИК KP.RU