ЛГЭК начал общаться с липчанами через Instagram
Липчане теперь могут обратиться в АО «ЛГЭК» через Instagram. Компания завела аккаунт в социальной сети. Теперь жители Липецка могут пожаловаться туда на неисправность инженерных сетей, присылать свои предложения и вопросы, а также фотографии утечек и нарушенного благоустройства при производстве работ. Кроме того, интернет-пользователи смогут оценивать работу сотрудников организации, указывать свои координаты для обратной связи.
Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, через Instagram компания начнет налаживать оперативную связь с горожанами. А также информировать липчан о плановых отключениях воды и свет, авариях на сетях, работе сотрудников и др. Страничку ЛГЭКа можно найти по нику - LGEK_48.
ИСТОЧНИК KP.RU