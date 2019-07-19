2019-07-19T14:11:30+03:00
Происшествия

Под Липецком угонщик дал взятку инспектору, поймавшего его

В отношении липчанина возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин пытался дать взятку автоинспекторуЛипчанин пытался дать взятку автоинспекторуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липчанина обвиняют в даче взятки сотруднику ГИБДД. По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина угнал автомобиль. Его пытались задержать автоинспекторы, но липчанин не стал останавливаться, еще сильнее давя на газ. В итоге, угонщика удалось задержать. Тогда, чтобы избежать ответственности, житель Липецкого района передал инспектору взятку - 14 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». За ходом расследования следит прокуратура. Согласно статье, липчанину грозит большой штраф с лишением права занимать определенные должности до 5 лет, или лишение свободы до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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