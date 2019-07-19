2019-07-19T16:16:36+03:00
Происшествия

Липецкий адвокат получил реальный срок за обещание «купить» клиенту условный

Защитника поймали с поличным, когда он получал полмиллиона рублей [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Защитника поймали с поличнымЗащитника поймали с поличнымФото: скрин с видео
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В Липецке вынесли приговор теперь уже бывшему адвокату по уголовным делам, который пытался обмануть клиента. Напомним, громкое задержание проходило в Липецке в августе 2018 года – защитника поймали с поличным в одном из городских кафе.

По данным следствия, адвокат защищал подозреваемого в деле о растрате и пообещал клиенту, что сможет договориться с полномочными органами, чтобы подзащитный получил минимальное наказание – условный срок, вместо реального. За свои услуги он затребовал 1 миллион рублей. Хотя на самом деле никак не мог повлиять на приговор.

Задержание адвоката с поличным.В Липецкой области адвокат попал под уголовное дело о мошенничестве.

Защитника поймали за руку с поличным сотрудники регионального УФСБ. Задержание проходило вечером 30 августа, когда адвокат получил первую половину требуемой суммы. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 – покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, подсудимый во всем сознался еще на стадии предварительного следствия, но показания давать не стал. В итоге адвокат не смог добиться условного срока даже для себя. Юриста признали виновным и приговорили к 1.5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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