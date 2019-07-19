2019-07-19T16:52:04+03:00
Общество

В День города в Липецке прогреется до +28 градусов

Днем возможны кратковременные дожди
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк вернулось летоВ Липецк вернулось летоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 20 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью около 14 градусов тепла. Ветер западный 6-11 м/с.

В День города в регионе будет жарко. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ветер усилится до 8-13 м/с. В обед возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 742 мм рт.ст.

В воскресенье, 21 июля, в Липецке переменная облачность. В темное время суток около 17 градусов выше ноля. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до отметки 26 градусов. Ветер западный 8-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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