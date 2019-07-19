Под Липецком мужчина выплатил 200000 рублей долга по алиментам, когда ему запретили садиться за руль

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-19T18:23:12+03:00

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В Елецком межрайонном отделе Управления Федеральной службы судебных приставов на исполнении находилось производство о взыскании с мужчины алиментов. Горе-отец задолжал 200 тыс. рублей. Добровольно липчанин так и не оплатил долг. Тогда приставам пришлось принять меры.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, должника решили ограничить в пользовании специальным правом. А именно, запретили мужчине садиться за руль, пока не будут выплачены все деньги. Такого подвоха липчанин явно не ожидал. Удивительно, но у него нашлись деньги и он выплатил долг в 200 тыс. рублей.

Кстати, такие же чудеса произошли и с другим неплательщиком алиментов. Правда, долг мужчины был несколько меньше – 86 тыс. рублей. Напомним, за первое полугодие этого года приставы взыскали более 45 млн. рублей долгов по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU