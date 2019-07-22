Телефонный мошенник из Липецка обманул мужчину в Камчатском кране
В Липецке задержали 30-летнего телефонного афериста, который выманивал деньги у жителей Камчатки. Как сообщают краевые СМИ, жертвой мошенника стал мужчина, который перевел аферисту 45 000 рублей.
Негодяй действовал по старой схеме – представлялся жертвам сотрудником полиции, говорил, что их сын совершил преступление и нужны деньги. Требуемую сумму люди переводили через терминал.
При этом аферист умело конспирировался – номер, с которого он звонил потерпевшим, был зарегистрирован за пределами России. Несмотря на это мошенника вычислили. Мошенником оказался 30-летний житель Липецка.
За аферистом в Липецк приехали камчатские полицейские, которые проводили задержание совместно с липецкими коллегами.
ИСТОЧНИК KP.RU