2019-07-22T09:19:52+03:00
Происшествия

Телефонный мошенник из Липецка обманул мужчину в Камчатском кране

Аферист представлялся сотрудником полиции и вымогал «взятку»
Лия МУРАДЬЯН
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За мошенником в Липецк приехали камчатские полицейскиеЗа мошенником в Липецк приехали камчатские полицейскиеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке задержали 30-летнего телефонного афериста, который выманивал деньги у жителей Камчатки. Как сообщают краевые СМИ, жертвой мошенника стал мужчина, который перевел аферисту 45 000 рублей.

Негодяй действовал по старой схеме – представлялся жертвам сотрудником полиции, говорил, что их сын совершил преступление и нужны деньги. Требуемую сумму люди переводили через терминал.

При этом аферист умело конспирировался – номер, с которого он звонил потерпевшим, был зарегистрирован за пределами России. Несмотря на это мошенника вычислили. Мошенником оказался 30-летний житель Липецка.

За аферистом в Липецк приехали камчатские полицейские, которые проводили задержание совместно с липецкими коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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