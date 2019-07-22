В ДТП с внедорожником и фурой под Липецком пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-22T11:23:02+03:00

За трое суток на дорогах региона травмы получили 17 человек и двое погибли

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По данным ГИБДД за прошедшие три дня, с 19 по 21 июля, на дорогах Липецкой области в 13 ДТП пострадали 17 человек и двое погибли.

Так 19 июля в Елецком районе около 14.30 на трассе «Дон» 57-летний водитель «Шевроле» влетел в «Форд», за рулем которого была 41-летняя женщина. В ДТП пострадали две пассажирки первой иномарки и водитель «Форда» – всех увезли в больницу.

Трагическая авария произошла в Добровском районе 20 июля в половине первого ночи. Там на трассе Липецк–Чаплыгин не справился с управлением 27-летний водитель «Приоры». Машина врезалась в дерево, водитель погиб.

В тот же день в селе Пады 20-летний водитель ВАЗ-2105 сбил 5-летнего мальчика на велосипеде, ребенок попал в больницу.

Еще одна серьезная авария случилась 20 июля на трассе М-4 «Дон» в Задонском районе. 52-летний за рулем «Тойоты Ленд Крузер» не рассчитал дистанцию и влетел во впередиидущий «МАН». В результате водителя и трех его пассажиров увезли в больницу.

21 июля в Грязинском районе в 9.00 на трассе Липецк–Усмань не уступил дорогу иномарке 18-летний парень на «Ниве». Отечественный внедорожник влетел в «Рено», за рулем которого был 63-летний мужчина. Два пассажира иномарки попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU