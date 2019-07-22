2019-07-22T14:04:25+03:00
Происшествия

В Липецке из приемной Медведева эвакуировали людей

Произошло короткое замыкание кондиционера
Юлия КЛЮЕВА
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К месту происшествия стянулись пожарныеК месту происшествия стянулись пожарныеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 22 июля, в Липецке произошел небольшой инцидент. Эвакуировали дом №1 по улице Зегеля. Это здание, в котором расположена приемная Медведева. Оказалось, что в в одном из кабинетов задымился кондиционер. Липчане тут же вызвали пожарных. Людей вывели из здания на улицу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, произошло короткое замыкание кондиционера без последующего горения. Задымление ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.

Напомним, что в случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Линия работает круглосуточно. Звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных номеров. Также спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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