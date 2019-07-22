2019-07-22T14:18:46+03:00
Общество

В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов

Неизвестные попали в объектив камеры видеонаблюдения [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистовВ Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистовФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Бюст Сталина в Липецке вновь подвергся нападкам со стороны ненавистников. Все действия неизвестных попали в объектив камер видеонаблюдения.

Так, минувшей ночью, 21 июля, четверо неизвестных подбежали к липецкому отделению КПРФ на улице Кузнечной. Один из них направился ко входу в здание. Трое – к памятнику. На видео запечатлено, как неизвестные обливают бюст Сталина монтажной пеной. А их сообщник что-то установил к ручке двери. Предметы вспыхнули и через несколько мгновений произошел небольшой взрыв.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ, несколько молодых людей осквернили памятник Сталину и предприняли попытку взорвать баллончиками с газом входную дверь отделения. Злоумышленников уже ищут.

Напомним, что подобное уже происходило ранее. В мае 2015 года бюст облили розовой краской. А спустя несколько недель двое молодых людей закидали кусками тротуарной плитки офис регионального отделения КПРФ.

В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов.В ночь с 20 на 21 июля несколько молодых людей осквернили памятник Сталину и предприняли попытку взорвать баллончиками с газом входную дверь областного отделения КПРФ. В настоящее время начата доследственная проверка случившегося. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Ведется поиск злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком рядом с домом нашли артиллерийский снаряд
В зоопарке Липецка у ослов Жорика и Маруси родился малыш
Парня, пропавшего после аварии, нашли мертвым в лесу Липецка
В Липецке из приемной Медведева эвакуировали людей
На Дне города липчане оставили после себя 30 тонн мусора
В ДТП с внедорожником и фурой под Липецком пострадали 4 человека
В Липецке на 2 дня ограничат продажу алкоголя
Телефонный мошенник из Липецка обманул мужчину в Камчатском крае
Двое мужчин промышляли кражами велосипедов в Липецке
В День города над Липецком кружили воздушные шары
В Липецкой области пропала 58-летняя женщина со шрамом на левой руке
В Липецке пенсионер ушел в лес и пропал
Концерт «Black Star» в Липецке завершился 5-минутным салютом
Под Липецком мужчина выплатил 200000 рублей долга по алиментам, когда ему запретили садиться за руль
В День города в Липецке прогреется до +28 градусов
Липецкий адвокат получил реальный срок за обещание «купить» клиенту условный
В Липецке женщина вытащила у пенсионерки кошелек с деньгами
Из-за короткого замыкания в Липецке эвакуировали автовокзал
Под Липецком угонщик дал взятку инспектору, поймавшего его
ЛГЭК начал общаться с липчанами через Instagram
В Липецке автобус налетел на бордюр и напугал пассажиров
При поддержке депутатов в Усманском районе восстанавливают старинный храм