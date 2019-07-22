СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-22T14:18:46+03:00

В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов Фото: скрин с видео

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Бюст Сталина в Липецке вновь подвергся нападкам со стороны ненавистников. Все действия неизвестных попали в объектив камер видеонаблюдения.

Так, минувшей ночью, 21 июля, четверо неизвестных подбежали к липецкому отделению КПРФ на улице Кузнечной. Один из них направился ко входу в здание. Трое – к памятнику. На видео запечатлено, как неизвестные обливают бюст Сталина монтажной пеной. А их сообщник что-то установил к ручке двери. Предметы вспыхнули и через несколько мгновений произошел небольшой взрыв.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ, несколько молодых людей осквернили памятник Сталину и предприняли попытку взорвать баллончиками с газом входную дверь отделения. Злоумышленников уже ищут.

Напомним, что подобное уже происходило ранее. В мае 2015 года бюст облили розовой краской. А спустя несколько недель двое молодых людей закидали кусками тротуарной плитки офис регионального отделения КПРФ.

В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов.В ночь с 20 на 21 июля несколько молодых людей осквернили памятник Сталину и предприняли попытку взорвать баллончиками с газом входную дверь областного отделения КПРФ. В настоящее время начата доследственная проверка случившегося. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Ведется поиск злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU