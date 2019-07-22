2019-07-22T15:43:59+03:00
Общество

Под Липецком рядом с домом нашли артиллерийский снаряд

Немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили на полигоне
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком нашли боеприпасПод Липецком нашли боеприпасФото: УГПСС Липецкой области
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В этот понедельник, 22 июля, под Липецком уничтожили боеприпас. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, 76 мм артиллерийский снаряд немецкого производства времен Великой Отечественной войны обнаружили в селе Конь-Колодезь. А точнее, у дома №199 по улице Ленина.

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, в 14.00 снаряд вывезли на подрывную площадку полигона. Там специалисты уничтожили взрывоопасный предмет.

Спасатели напоминают, при обнаружении боеприпасов запрещено трогать их, бить друг о друга, поднимать, перекатывать. Нельзя закапывать их в землю или бросать в водоем, а также пытаться распылить взрывоопасный предмет, разводить костер вблизи боеприпасов. В случае обнаружения звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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