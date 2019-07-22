2019-07-22T16:48:08+03:00
Происшествия

Московский студент продал липчанину фильшивый пропуск на лыжный курорт

Житель Липецка перевел мошеннику 14 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Интернет-мошенника оштрафовалиИнтернет-мошенника оштрафовалиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В марте этого года в соцсети «Вконтакте» 34-летнему липчанину написал неизвестный. Он предложил ему две магнитные карты для прохода через турникет на территорию лыжной станции курорта «Роза Хутор» в Сочи на 5 дней. Стоимость каждой карты – 7 тыс. рублей. Мошенник сказал, что вышлет штрих-код от Ski-passa через электронную почту. Код позволяет получить магнитную карту для прохода через турникет. Липчанин поверил и перевел ему 14 тыс. рублей. А зря. Разумеется, никаких туристических ваучеров он не получил.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в мае этого года следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность продавца несуществующих магнитных карт. Им оказался 19-летний студент одного из московских ВУЗов.

Деньгами злодей распорядился по своему усмотрению. В ходе расследования он признал свою вину, возместил ущерб потерпевшему. Поэтому следователь обратился в мировой суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Обвиняемому назначили выплатить 5 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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