Присяжные попросили у суда снисхождения к липчанину, порезавшего подругу и мужчину

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-22T19:02:35+03:00

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В ноябре 2018 года в магазине по улице Депутатской в Липецке едва не случилась трагедия. 44-летний липчанин горлышком разбитой бутылки нанес 28-летнему мужчине несколько ударов в область туловища. Затем злодей взял в руки нож и порезал 28-летнюю женщину. Удары пришлись в область туловища и шеи. К счастью, липчанка выжила. Всю эту картину записала камера видеонаблюдения. По словам мужчины, на страшное преступление он пошел из-за чувства ревности.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.20, ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Позже, в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просила коллегию присяжных признать липчанина виновным в совершении двух преступлений по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство, т.е. покушение на умышленное причинение смерти человеку» и ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

Во время судебного заседания, прошедшего в этот понедельник, 22 июля, в Октябрьском районном суде, присяжные не согласились с государственным обвинителем. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, они пробыли в совещательной комнате около 3 часов. Присяжные решили, что подсудимый заслуживает снисхождения. На этом судебное заседание закончилось. В следующий раз подсудимому вынесут приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU