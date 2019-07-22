2019-07-22T19:02:35+03:00
Происшествия

Присяжные попросили у суда снисхождения к липчанину, порезавшего подругу и мужчину

Из-за ревности обвиняемый набросился с ножом на бывшую возлюбленную в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ноябре 2018 года в магазине по улице Депутатской в Липецке едва не случилась трагедия. 44-летний липчанин горлышком разбитой бутылки нанес 28-летнему мужчине несколько ударов в область туловища. Затем злодей взял в руки нож и порезал 28-летнюю женщину. Удары пришлись в область туловища и шеи. К счастью, липчанка выжила. Всю эту картину записала камера видеонаблюдения. По словам мужчины, на страшное преступление он пошел из-за чувства ревности.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.20, ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Позже, в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просила коллегию присяжных признать липчанина виновным в совершении двух преступлений по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство, т.е. покушение на умышленное причинение смерти человеку» и ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

Во время судебного заседания, прошедшего в этот понедельник, 22 июля, в Октябрьском районном суде, присяжные не согласились с государственным обвинителем. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, они пробыли в совещательной комнате около 3 часов. Присяжные решили, что подсудимый заслуживает снисхождения. На этом судебное заседание закончилось. В следующий раз подсудимому вынесут приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке полиция ищет свидетелей ДТП, в котором умер пешеход
Московский студент продал липчанину фильшивый пропуск на лыжный курорт
Под Липецком рядом с домом нашли артиллерийский снаряд
В зоопарке Липецка у ослов Жорика и Маруси родился малыш
В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов
Парня, пропавшего после аварии, нашли мертвым в лесу Липецка
В Липецке из приемной Медведева эвакуировали людей
На Дне города липчане оставили после себя 30 тонн мусора
В ДТП с внедорожником и фурой под Липецком пострадали 4 человека
В Липецке на 2 дня ограничат продажу алкоголя
Телефонный мошенник из Липецка обманул мужчину в Камчатском крае
Двое мужчин промышляли кражами велосипедов в Липецке
В День города над Липецком кружили воздушные шары
В Липецкой области пропала 58-летняя женщина со шрамом на левой руке
В Липецке пенсионер ушел в лес и пропал
Концерт «Black Star» в Липецке завершился 5-минутным салютом
Под Липецком мужчина выплатил 200000 рублей долга по алиментам, когда ему запретили садиться за руль
В День города в Липецке прогреется до +28 градусов
Липецкий адвокат получил реальный срок за обещание «купить» клиенту условный
В Липецке женщина вытащила у пенсионерки кошелек с деньгами
Из-за короткого замыкания в Липецке эвакуировали автовокзал
Под Липецком угонщик дал взятку инспектору, поймавшего его
ЛГЭК начал общаться с липчанами через Instagram
В Липецке автобус налетел на бордюр и напугал пассажиров
При поддержке депутатов в Усманском районе восстанавливают старинный храм