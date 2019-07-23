2019-07-23T08:54:59+03:00
Общество

Двое подростков пропали из лагеря под Липецком

До сих пор парней не нашли
Юлия КЛЮЕВА
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Пропал из лагеря под ЛипецкомПропал из лагеря под ЛипецкомФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области ищут подростков. 15-летний Алексеев Дмитрий Александрович пропал в ночь с 20 на 21 июля из ДОЛ "Елочка" Грязинского района. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор местонахождение парня не установлено.

Приметы: рост 165 сантиметров, глаза карие, худощавого телосложения, волосы темно-русые, смуглый, кучерявый.

Был одет: темная футболка, черные джинсы, серые кроссовки, серая кепка.

Пропал из лагеря под Липецком Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Пропал из лагеря под ЛипецкомФото: Поиск пропавших детей Липецк

Вместе с ним из лагеря пропал еще один парень - Гумен Родион Олегович 16-ти лет.

Приметы: рост 168 сантиметров, глаза карие, худощавого телосложения, прыщи на лице.

Был одет: серая футболка, черная толстовка с белой надписью, джинсы.

Всех, кто видел ребят или знает, где они могут находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сooбщить об этом пo телефонам: 02 – пoлиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры.Электронная почта ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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