Под Липецком ВАЗ врезался в иномарку: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-23T09:12:39+03:00

А в селе Доброе водитель "десятки" столкнулся с 80-летней велосипедисткой

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 1 587 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей оказались за рулем в нетрезвом состоянии. 54 человека не стали пристегиваться ремнями во время движения. 1 263 раза водители нарушили скоростной режим. Также случилось 28 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 22 июля, в селе Доброе ВАЗ-2110 столкнулся с 80-летней велосипедисткой. Пенсионерка получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили. По предварительным данным, водитель ВАЗа нарушил очередность проезда.

В селе Измалково перевернулся 68-летний водитель мопеда. Как стало известно, он не справился с управлением. С травмами его доставили в больницу.

На трассе Липецк-Данков ВАЗ-2112 врезался в "Киа". По предварительным данным, водитель первой машины превысил скорость из-за чего и произошла авария. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU