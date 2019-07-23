2019-07-23T13:19:59+03:00
Общество

Липчане пожаловались в СКР на зарплату медсестер ниже прожиточного минимума

О низкой оплате турда медработников сообщили жители Усманского района
Лия МУРАДЬЯН
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По информации о низкой зарплате проходит проверкаПо информации о низкой зарплате проходит проверкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Усманском районе Липецкой области, где накануне проходила встреча руководителя регионального СКР с работниками ООО «Генборг» из-за долгов по зарплате, местные жители пожаловались на низкую оплату труда медработников.

Помимо встречи, руководитель регионального СКР провел личный прием граждан. Во время приема к генерал-майору обратился житель Усманского района, который рассказал, что медсестры районной больницы получают зарплату ниже прожиточного минимума.

Как сообщили в пресс-службе управлния СКР области, Евгений Шаповалов дал указание проверить данную информацию. В ходе проверки следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые должны следить за зарплатой работников медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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