Липчане пожаловались в СКР на зарплату медсестер ниже прожиточного минимума
В Усманском районе Липецкой области, где накануне проходила встреча руководителя регионального СКР с работниками ООО «Генборг» из-за долгов по зарплате, местные жители пожаловались на низкую оплату труда медработников.
Помимо встречи, руководитель регионального СКР провел личный прием граждан. Во время приема к генерал-майору обратился житель Усманского района, который рассказал, что медсестры районной больницы получают зарплату ниже прожиточного минимума.
Как сообщили в пресс-службе управлния СКР области, Евгений Шаповалов дал указание проверить данную информацию. В ходе проверки следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые должны следить за зарплатой работников медицины.
ИСТОЧНИК KP.RU