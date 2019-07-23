2019-07-23T15:28:32+03:00
Общество

Оскверненный вандалами бюст Сталина в Липецке стоит незаконно

Игорь Артамонов потребовал либо узаконить памятник, либо убрать
Юлия КЛЮЕВА
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Оскверненный вандалами бюст Сталину в Липецке стоит незаконноОскверненный вандалами бюст Сталину в Липецке стоит незаконноФото: "КП" Архив
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История с испорченным памятником Сталину в Липецке продолжается. Напомним, в выходные, 21 июля, неизвестные облили монтажной пеной бюст на улице Кузнечной. Один из них пытался взорвать газовыми баллончиками входную день регионального отделения КПРФ. Злодеев было четверо. Их действия попали в объектив камер видеонаблюдения. Коммунисты написали заявление в полицию.

- Обращение зарегистрировано в установленном порядке, - прокомментировала случившееся начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России полковник внутренней службы Наталья Маслакова. – Сотрудники полиции просматривают записи с камер наружного видеонаблюдения, чтобы изучить все обстоятельства произошедшего и принять решение.

Кстати, в этот вторник, 23 июля, в УМВД России по Липецкой области состоялось заседание коллегии, на котором присутствовал врио губернатора Игорь Артамонов. Он отметил, что при установке памятника Сталину не были соблюдены необходимые требования. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, мэрия должна принять решение, или узаконить его, или потребовать убрать. Закон должен соблюдаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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